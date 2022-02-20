Koronavirüs vaka tablosu 20 Şubat | Koronavirüs bugün kaç vaka var?
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar ise 20 Şubat Pazar gününe ilişkin rakamların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı. Güncel koronavirüs tablosu 20 Şubat Pazar:
Türkiye’de ilk koronavirüs vakası Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşmaya başladı. 20 Şubat Pazar günü kaç yeni vakanın tespit edildiği ise merak ediliyor.
Koronavirüs vaka tablosu 20 Şubat | Koronavirüs bugün kaç vaka var?
20 Şubat’a ilişkin vaka tablosu henüz açıklanmadı. 19 şubat Cumartesi günü 462 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 96 bin 664 oldu.