Koronavirüs vaka sayısı paylaşılmayacak mı? Bugün kaç korona vakası var 1 Haziran:
Koronavirüs salgınında vaka sayıları azalmaya devam ediyor. Son olarak toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldı. Vatandaşlar ise günlük vaka sayısının artık paylaşılıp paylaşılmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Haziran 2022 vaka sayısı açıklanmayacak mı?
Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı her akşam günlük vaka tablosunu paylaştı. Günlük vaka sayılarının düşmesi, hayatın normalleşmesinin ardından pek çok kişi ‘Artık vaka sayıyı açıklanmayacak mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Koronavirüs vaka sayısı paylaşılmayacak mı? Bugün kaç korona vakası var 1 Haziran:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak” paylaşımında bulundu.