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Korona Virüs Koronavirüs vaka sayısı 8 Mayıs Pazar | Korona vaka sayısı binin altına düştü mü?
Korona Virüs

Koronavirüs vaka sayısı 8 Mayıs Pazar | Korona vaka sayısı binin altına düştü mü?

Koronavirüs salgınıyla mücadele iki yılı aşkın süre geride kaldı. Hastaneler ve toplu taşıma dışında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Söz konusu yerlerde maske yasağının kaldırılması içinse günlük vaka sayısının binin altına düşmesi gerekiyor. Bu sebeple pek çok kişi günlük vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 20:53:00 -
Koronavirüs vaka sayısı 8 Mayıs Pazar | Korona vaka sayısı binin altına düştü mü?

Koronavirüs salgınıyla mücadele devem ederken pek çok kişi 8 Mayıs Pazar gününe ait tabloyu araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Koronavirüs vaka sayısı 8 Mayıs Pazar | Korona vaka sayısı binin altına düştü mü?

S24 saatte 98 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 1480 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1526 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 542 bin 401 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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