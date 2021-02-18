  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüs vaka sayılarının en az olduğu iller hangileridir?
Korona Virüs

Koronavirüs vaka sayılarının en az olduğu iller hangileridir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda vaka sayılarının en çok ve en az olduğu illeri açıkladı. Peki vaka sayılarının en az olduğu iller hangileridir? Vaka sayılarının en çok olduğu iller hangileridir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:34:00 -
Koronavirüs vaka sayılarının en az olduğu iller hangileridir?

Bugün Bakan Koca sosyal medya üzerinden vaka sayılarının en çok ve en az olduğu illeri paylaştı. Peki vaka sayılarının en az olduğu iller hangileridir? Vaka sayılarının en çok olduğu iller hangileridir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşıma göre vaka sayıları geçtiğimiz günlere nazaran en az olan iller Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl olarak kaydedildi. Vaka sayılarının en çok arttığı iller ise Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale’dir.

Bakan Koca, “Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz.” İfadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Arabamı satıp oraya gömeceğim" İslam Memiş bombayı patlattı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüşün kalıcı olmayacağını belirterek, doları olanları altın almaya davet etti. Memi..
Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu
Dünya

Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinin ardından bölgeye adeta yerleşen Rusya'nın sinsi planları gün yüzüne çıkıyor. Dağlık Karabağ'daki..
Regaip Kandilinde neler yapılır? Hangi namaz kılınır?
İSLAM

Regaip Kandilinde neler yapılır? Hangi namaz kılınır?

Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen ve rahmet ve mağfiret gecesi olarak Müslümanların ibadetle geçireceği Regaip Kandilinde hangi ibad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay