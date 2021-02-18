Koronavirüs vaka sayılarının en az olduğu iller hangileridir?

Bugün Bakan Koca sosyal medya üzerinden vaka sayılarının en çok ve en az olduğu illeri paylaştı. Peki vaka sayılarının en az olduğu iller hangileridir? Vaka sayılarının en çok olduğu iller hangileridir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşıma göre vaka sayıları geçtiğimiz günlere nazaran en az olan iller Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl olarak kaydedildi. Vaka sayılarının en çok arttığı iller ise Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale’dir.

Bakan Koca, “Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz.” İfadelerini kullandı.