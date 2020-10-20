Koronavirüs vaka sayılarında yeni rekor kırıldı

19 Ekim Pazar günü, bildirilen toplam 413 bin 124 vaka ile birlikte dünya genelinde yeni bir günlük vaka sayısı rekoru kırıldı. Daha önce dünya genelinde bildirilen en çok vaka sayısı 307 bin 930 yeni vaka ile birlikte Eylül ayında gerçekleşmişti.

Açıklanan istatistiklere göre Avrupa'da 140 bin civarı yeni vaka kayıtlara geçti. En çok vaka bildiren ülke tespit edilen 19 bin 425 yeni vaka ile birlikte Fransa oldu. Fransa'yı sırasıyla İngiltere, Rusya, İspanya ve Hollanda takip etti.