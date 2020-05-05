Koronavirüs toplumsal bazda ölçülebilecek! Sorunlu PSR testlerine karşı yeni testler Türkiye’ye geliyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de PSR testlerinde duyarlılık sorunu olması nedeniyle koronavirüs salgınının toplumsal bazda ölçümü yapılamadı. Sağlık Bakanlığı kaynakları, önümüzdeki günlerde duyarlılığı yüzde 100 olan testlerin Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Bu testler sayesinde koronavirüsün bulaşma oranı ve hangi gruplarda bulaştığını tespit etme şansımız olacak" bilgisini paylaştı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, tüm dünyada olduğu gibi hızlı tanı kitleri ve antikor testlerindeki duyarlılık sorunu Türkiye'nin de koronavirüs ile mücadelesini zorlaştırdı.

Türkiye’de kayıt altına alınıyor

Özellikle klinik, tomografik ve radyolojik bulguları olan hastaların PSR test sonuçlarının negatif çıktığı sık bir şekilde gözlemlendi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'olası vaka' olarak değerlendirdiği bu tür durumlar Türkiye'de kayıt altına alınıyor ve hastalara vakit kaybedilmeden ilaç tedavisine başlanıyor.

Duyarlılık sorunu nedeniyle toplumsal bazda ölçümü yapılamadı

Bilindiği üzere, koronavirüs hastalarının yüzde 80'i salgını asemptomatik veya hafif semptomlarla atlatıyor. Bu nedenle en çok merak edilen konuların başında 'Toplumun yüzde kaçı bu hastalığı geçirdi?' sorusu geliyor. Bugüne kadar testlerdeki duyarlılık sorunu nedeniyle toplumsal bazda ölçüm yapılamamıştı.

Türkiye’ye yeni testler geliyor

Sağlık Bakanlığı kaynakları, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye duyarlılığı yüzde 100 olan yeni testlerin geleceğini ve rastgele seçilen gruplara bu testlerin uygulanacağı bilgisini paylaştı.

Bu testlerin devlet hastaneleri ve Sağlık Bakanlığının belirlediği merkezlerde yapılacağı öğrenildi. Eliza cihazları aracılığıyla yapılacak testler deneme aşamasının hemen ardından uygulamaya sokulacak.

Türkiye büyük avantaja sahip

Uzmanlar, Türkiye'deki hastanelerde yeni test kitlerinin kullanımı için gerekli olan eliza cihazının çok sayıda olmasını avantaj olarak yorumluyor.

Gerçek sayıya ulaşılacak

Bu yöntem ile toplumda rastgele bir grup seçilerek kapsamlı analizler yapılabilecek ve koronavirüsü asemptomatik geçirenlerin, hastalığa yakalananların ve iyileşenlerin gerçek sayısına ulaşılmış olacak.