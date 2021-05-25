Koronavirüs testinin sonucunu nasıl öğrenebilirim?
Covid-19 testi yaptıran vatandaşlar, test sonucunu öğrenmek için hastanelere gitmek zorunda değil. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-nabız sistemi sayesinde, vatandaşlar sağlık kuruluşlarına gitmeden test sonuçlarını bu sistem üzerinden öğrenebiliyor. Peki, e- Nabızdan koronavirüs testinin sonucunu nasıl öğrenebilirim?
Ülke genelinde artan vaka sayıları ile birlikte Covid-19 testi yaptıran vatandaşların sayısı da artıyor. Yaptırdıkları testin sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, koronavirüs testinin sonucunu nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
E-Nabızdan koronavirüs testinin sonucunu nasıl öğrenebilirim?
PCR test sonucu, test alımı sırasında verilen barkod ve pasaport numarası ile birlikte, Sağlık Bakanlığının e-Nabız sisteminden öğrenebilirsiniz. Aşağıda izlemeniz gereken adımları sizler için listeledik.
1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.