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Korona Virüs Koronavirüs testinin sonucunu nasıl öğrenebilirim?
Korona Virüs

Koronavirüs testinin sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Covid-19 testi yaptıran vatandaşlar, test sonucunu öğrenmek için hastanelere gitmek zorunda değil. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-nabız sistemi sayesinde, vatandaşlar sağlık kuruluşlarına gitmeden test sonuçlarını bu sistem üzerinden öğrenebiliyor. Peki, e- Nabızdan koronavirüs testinin sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 13:24:00 -
Koronavirüs testinin sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Ülke genelinde artan vaka sayıları ile birlikte Covid-19 testi yaptıran vatandaşların sayısı da artıyor. Yaptırdıkları testin sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, koronavirüs testinin sonucunu nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

E-Nabızdan koronavirüs testinin sonucunu nasıl öğrenebilirim?

PCR test sonucu, test alımı sırasında verilen barkod ve pasaport numarası ile birlikte, Sağlık Bakanlığının e-Nabız sisteminden öğrenebilirsiniz. Aşağıda izlemeniz gereken adımları sizler için listeledik.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

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