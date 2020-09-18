Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın hastanenin 4. katından atladı
Bursa'da koronavirüs testi pozitif çıkan 36 yaşındaki Tülay Y. isimli kadın hastanenin 4. katından aşağı atladı.
Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Dörtçelik ek binasında tedavi altında olan 36 yaşındaki Tülay Y. isimli kadın, koronavirüs testi ve tedavisi için Osmangazi'deki ek hizmet binasına getirildi. Burada yapılan testi pozitif çıkan kadın, Osmangazi Metro İstasyonu'nun yanında hastanenin 4. katından aşağı atladı.
Kantinin tentesine düştü
Şans eseri hastanenin kantininin tentesine düşen kadın yaralı olarak kurtuldu. Genç kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım'daki Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ana binasında tedavi altına alındı. Tülay Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.