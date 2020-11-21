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Korona Virüs Koronavirüs test sonucu öğren | Koronavirüs test sorgulama ekranı
Korona Virüs

Koronavirüs test sonucu öğren | Koronavirüs test sorgulama ekranı

Kovid-19 test sonucu sorgula | Koronavirüs salgınında vaka ayıları bir hayli arttı. Vakaların artmasıyla birlikte yeni tedbirler alındı. Koronavirüs sebebiyle hastaneye başvuran örnek verenler sonuçlarını nereden nasıl alabileceklerini merak ediyor. Peki, koronavirüs test sonucu asıl öğrenilir? | E devlet koronavirüs test sonucu | Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:58:00 -
Koronavirüs test sonucu öğren | Koronavirüs test sorgulama ekranı

Koronavirüs sonuç öğren | Tüm Türkiye’de koronavirüs vakaları arttı. Hastanelere başvuranlar test sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, koronavirüs test sonucu internetten nasıl öğrenilir?

Koronavirüs test sonucu öğren | Koronavirüs test sorgulama ekranı

Koronavirüs test sonucunu E Nabız internet sitesi ya da uygulamasından hızlıca öğrenebilirsiniz. Sisteme TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. E Nabız şifreniz yoksa e-devlet şifrenizle siteye giriş yapabilirsiniz. Açılan ekranın sol kısmında menü bulunuyor. Menüden ‘Tahlillerim’ kısmına tıklayarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS TEST SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanı açıklama yaptı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını yakından takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından sık sık açıklama yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat arttığına, bir gündeki yeni hasta sayısının 5 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

Bir günde tespit edilen yeni hasta sayısının 5 binin üzerinde olduğunu, dünkü can kaybının 141'e ulaştığını anımsatan Koca, "Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.

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