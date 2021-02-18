Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? e-Nabız profil oluşturma

Pandemi sürecinde en çok kullanılan uygulamalarından biri olan e-Nabız uygulaması ve web sitesi, yapılmış olan bütün test verilerini barındırıyor. E-nabız uygulaması, koronavirüs test sonucundan diğer tüm tahlil sonuçlarına kadar pek çok sağlık ile ilgili bilgiye erişim için kullanılıyor. Peki e-Nabız girişi nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?

e-Nabız giriş ekranı

e-Nabız sisteminde kayıt oluşturmak için e-Devlet kapısı üzerinden veya enabiz.gov.tr internet adresi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınız zaman otomatik olarak e-Nabız uygulamasına yönlendirileceksiniz.

İlk olarak "Kullanım Şartları" ekranı ile karşılaşacaksınız. e-Nabız profili oluşturmak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği formu doldurmanız gerekecek.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

Koronavirüs test sonucu sorgulama

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." denildi.