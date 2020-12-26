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Korona Virüs Koronavirüs tespitinde akıllı telefonlar kullanılacak
Korona Virüs

Koronavirüs tespitinde akıllı telefonlar kullanılacak

Bilim insanları, akıllı telefon kamerası ile 15 ile 30 dakika arasında bir sürede koronavirüsü tespit edebilen yeni bir CRISPR tabanlı COVID-19 teşhis testi geliştirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 02:56:00 -
Koronavirüs tespitinde akıllı telefonlar kullanılacak

Gladstone Viroloji Enstitüsü'nden bilim insanları, PCR testlerinin ulaşamadığı bölgelerde teşhis sürecini hızlandıracak CRISPR tabanlı bir COVID-19 teşhis kiti geliştirdiklerini duyurdu. Geliştirilen test kitinin, akıllı telefon kamerasından faydalandığı ve koronavirüsü 15 ila 30 dakika arasında bir sürede tespit edebildiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacı Jennifer Doudna, geliştirilen test kitinin oldukça güvenli olduğunu ve PCR testine erişimin bulunmadığı bölgelerde COVID-19 teşhisi için büyük ölçüde kolaylık sağlayacağını belirtti.

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