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Korona Virüs

Koronavirüs tedavisinde umut olarak görülen ilaçla ilgili yeni gelişme

Koronavirüs salgınıyla ilgilili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Japonya’da Mayıs ayında kullanımına onay verilmesi planlanan ancak klinik çalışmaları geciken potansiyel Covid-19 ilacı Avigan'la ilgili test sürecinin yeniden hızlandırılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:11:00 -
Koronavirüs tedavisinde umut olarak görülen ilaçla ilgili yeni gelişme

Koronavirüs hastalarının potansiyel tedavi yolu olarak görülen ve hakkındaki klinik çalışmalara mart ayı sonunda başlanan Avigan adlı ilaç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Japonya'da hükümetin süreci hızlandırarak mayısta kullanımına onay vermeyi planladığı ancak vaka sayısındaki düşüş nedeniyle klinik çalışma süreci yavaşlayan ilaca dair testlerin yeniden hızlandırılacağı öğrenildi.

Test süresi gecikmişti

Geliştirici firmanın 96 hasta üzerinde mart ve haziran ayları arasında gerçekleştirmeyi planladığı klinik testler ülkede enfekte insan sayısının azalması nedeniyle yavaşlamış, daha önce Çin'in koronavirüs tedavisinde etkinliğini kanıtladığını duyurduğu Avigan'a Japon uzmanlar yeşil ışık yakmamıştı. Orta vadeli klinik çalışmaların sonuçlarını değerlendiren bilim kurulu araştırmalara devam kararı vermişti.

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