Koronavirüs tedavisinde lama antikorları kullanılacak

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden bilim insanları, lama, deve ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların koronavirüs tedavisinde ve virüsü önlemede etkili olduğunu keşfetti. Araştırmacılar, lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan 'NIH-CoVnb-112' antikorunun insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat daha güçlü olduğunu belirtti.

Ayrıca bu nano antikorların doğal olarak deve, lama ve alpaka gibi hayvanların bağışıklık sistemleri tarafından üretildiği, ortalama olarak insan antikorunun yaklaşık onda biri ağırlığında olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmanın başyazarı Prof. David Brody, "Bu anti-Covid-19 antikorunun koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça etkili ve çok yönlü olabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.