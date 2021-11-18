Koronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! Bilim Kurulu üyesinden 'maalesef etkisiz çıktı' açıklaması
Uzun süredir koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın etkisiz olduğu açıklandı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu söyledi.
İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, PRESECO çalışmaları sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
"Maalesef"
Yavuz açıklamasında "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, Favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.