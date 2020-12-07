Koronavirüs tedavisinde heyecanlandıran keşif! Bulaştırıcılığı tamamen durduruyor

Georgia Üniversitesi'nden bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına karşı umut verici bir keşife imza attı. Daha önce SARS ve MERS virüslerinin tedavisi için kullanılan Molnupiravir isimli bir ilacın, Covid-19'a karşı da etkili olabileceği açıklandı. Ayrıca söz konusu ilacın hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucu bulaştırıcılığı tamamen durdurduğu tespit edildi.

Çalışma kapsamında iki farklı gruba ayrılan dağ gelinciklerinden bir gruba Molnupiravir adlı ilaç, diğer gruba ise plasebo verildi. Yapılan incelemeler sonucu Molnupiravir verilen gruba 24 saat sonra eklenen yeni ve sağlıklı üyeler arasında herhangi bir bulaş olmadığı, diğer grupta ise virüsün yeni üyelere bulaşmaya devam ettiği gözlemlendi.

Grip ilacı olarak da kullanılan Molnupiravir'in, daha önce SARS ve MERS virüsleri üzerinde etkili olduğu da kanıtlanmıştı.

Araştırmacılar, verilerden yola çıkarak ilaçla tedavi edilen Covid-19 hastalarının, ilacın verildiği andan itibaren 24 saat içinde bulaştırıcılığını kaybedeceğini söyledi.

Söz konusu ilacın, bu ay içerisinde insan denemelerine başlayacağı ve koronavirüse karşı etkili olursa yakın bir zamanda piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.