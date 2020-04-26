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Korona Virüs

Koronavirüs tedavisi biten Tom Hanks plazma bağışlayacak

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gören ve testleri negatif çıkan Tom Hanks ile eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı.

2020-04-26 17:47:00 -
Koronavirüs tedavisi biten Tom Hanks plazma bağışlayacak

Tom Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

63 yaşındaki aktör, yeni tip koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.

Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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