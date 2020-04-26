Koronavirüs tedavisi biten Tom Hanks plazma bağışlayacak
Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gören ve testleri negatif çıkan Tom Hanks ile eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı.
Tom Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.
63 yaşındaki aktör, yeni tip koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.
Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.