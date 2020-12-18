Koronavirüs sonrası en ciddi komplikasyonlar açıklandı

Rus doktorlar Sergey Agapkin ve Georgiy Sapronov, katıldıkları bir TV programında, yeni tip koronavirüsün sadece akciğerleri değil, aynı zamanda beyni, kalbi, karaciğeri ve gastrointestinal sistemi de etkileyebileceğini açıkladı.

Sapronov, koronavirüs atlatan bazı hastalarda gaz değişimini engelleyen ve vücudun oksijen satürasyonunu azaltan pulmoner fibroz oluştuğunu ifade etti.

Kalbin koronavirüsü atlatan hastalarda lezyonların görüldüğü ikinci organ olduğunu belirten Sapronov, bu durumda en ciddi komplikasyonun miyokardit ve kan pıhtılaşması nedeniyle kalp kasının iletkenliğinin ihlali olabileceğini belirtti.

Dr.Sergey Agapkin ise koronavirüsün sinir sistemini de etkilediğine dikkat çekerek, iyileşen bazı hastaların yüksek oranda depresyon yaşayabileceğini vurguladı.

Agapkin, Covid-19'un yaygın semptomlarından olan koku ve tat kaybının, hastalığın beyin üzerindeki etkisiyle ilişkili olduğunu belirterek bazı hastaların halsizlik, yorgunluk ve sinirliliğin eşlik ettiği post-viral asteni sendromu yaşayabildiğini söyledi.