Koronavirüs sonrası camiler açıldı! Şükür kurbanı kesildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen toplu ibadetlerin yeniden başlaması sonrası kurban kesildi.
KKTC Din İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Hala Sultan Yardımlaşma ve Gençlik Derneği iş birliğiyle Lefkoşa'daki Kırklar Türbesi'nde program düzenlendi.
Sabah namazının ardından şükür kurbanı
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı programda, ilk olarak sabah namazı eda edildi. Daha sonra Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken'in duaları eşliğinde şükür kurbanları kesildi.
Kurban eti cuma namazı sonrası ikram edilecek
Kesilen iki küçükbaş kurban, bugün Hala Sultan Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından cemaate ikram edilecek.
Program esnasında sosyal mesafe kuralına uyulduğu da görüldü.