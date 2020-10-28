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Korona Virüs Koronavirüs sonrası antikor seviyelerinin düştüğü ortaya çıktı
Korona Virüs

Koronavirüs sonrası antikor seviyelerinin düştüğü ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma sonucu, koronavirüse yakalanan kişilerde enfeksiyon sonrası antikor seviyelerinin hızlıca düştüğü tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 05:36:00 -
Koronavirüs sonrası antikor seviyelerinin düştüğü ortaya çıktı

Londra'da Imperial College bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu koronavirüse yakalanan kişilerde enfeksiyon sonrası antikor seviyelerinin hızlıca düştüğünü tespit etti.

Araştırmacılar, Haziran-Eylül ayları arasında koronavirüse yakalananlarda antikor düzeyinin yüzde 26 azaldığını ortaya çıkardı.

REACT-2 adı verilen çalışma kapsamında, 350 binden fazla kişiye antikor testi yapıldı. Her 1000 kişi arasından 60 kişide saptanabilir antikorlar tespit edildi. Ancak bu rakam, Eylül ayındaki testlerde 44'e düştü.

Antikor düzeylerinde büyük düşüşler yaşanan kişilerin çoğunlukla 65 yaş üzeri ve semptom göstermeyen kişiler olduğu aktarıldı.

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