Koronavirüs siyasilerde de etkisini göstermeye başladı

YENİ AKİT ANKARA

Bilim insanlarının kış aylarında vaka ve ölüm sayılarının artabileceği uyarısında bulunduğu şu günlerde salgın siyasetçilere de görülmeye başladı.

Koronavirüs salgını sırasında kapalı ve kalabalık ortamlarda siyaset yapmaya devam eden siyasilerde hastalığa yakalanarak kendilerini karantinaya almaya devam ediyorlar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin, “Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.” paylaşımının ardından, CHP’li Mahmut Tanıl’da hastalığa yakalandığını belirterek, “Bugün yaptırmış olduğum #Covid_19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi. Lütfen aşımızı olalım ve tedbirlere uyalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum.” dedi. CHP milletvekili Emine Gülizar Emecan’da, “Soğuk algınlığı belirtileri üzerine yaptırdığım Covit 19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi evde karantinadayım. Doktorlarımın tavsiyesi ile bir kaç gün telefonlara cevap veremeyeceğim. En kısa sürede görüşmek dileğiyle. Aşılıyım demeyin önlemlere dikkat edin dostlar.” ifadeleriyle uyarılarda bulundu. Son olarak AK Parti Bingöl Milletvekili - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’da sosyal medya hesabından yaptığı, “Sevgili dostlar ikinci defa korona oldum. Bir defa geçirdiğim ve üzerine de iki aşı olduğum için şu ana kadar evde daha hafif geçiriyorum. Aynı durumda olan vekilimiz Sn @FeyziBerdibek1 başta olmak üzere tüm hastalara geçmiş olsun. Şifa dileyen herkesten Allah razı olsun.” paylaşımı ile koronavirüs salgınından dolayı hasta olduğunu ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu.