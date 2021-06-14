Koronavirüs sensörü geliştirildi! Kokusunu alabiliyor

Koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik araştırma faaliyetlerini sürdüren bilim insanları, yeni bir çalışmaya imza attı.

İngiliz araştırmacılar, kalabalık ortamdaki birinin koronavirüs olup olmadığını yeni geliştirdikleri cihazın "koku alma yeteneği" sayesinde öğrenebileceklerini söylüyor.

RoboScientific firması, tavana monte edilen sensörün ortamda bir koronavirüslü varsa 15 dakika içinde alarm verdiğini belirtiyor.

Koku değişikliklerini fark ediyor

Duman dedektöründen biraz daha büyük olan oda monitörü, hastalık sırasında insanların ciltte veya nefeste yaşadığı değişiklikleri fark ediyor.

Kokuyu taramak için yaklaşık 15 ila 30 dakika boyunca odadan numuneler alınıyor. Ardından sonuçlarla birlikte sensöre uyarı gönderiliyor.

Yüksek doğruluk

İngiltere'deki araştırmacıların ilk çalışmaları, cihazı enfekte ve enfekte olmayan kişiler tarafından giyilen çoraplardan alınan vücut kokusu örnekler kullanılarak test edildi.

Cihazın yüzde 98 ila 100 arasında bir doğruluk oranıyla numunelerden virüsü doğru bir şekilde tespit edebildiği bulundu.

"Para ve zamandan tasarruf"

Söz konusu teknolojinin, seyahat ve kalabalık etkinlikler sırasında güvenlik konusunda önemli bir hizmet sunacağı ifade edildi.

Cihazla ilgili, "Bir oda veya uçak içinde enfekte olmuş bireyin tespit edilmesini sağlayarak, hızlı ve daha hedefli testlerin yapılmasına, para ve zamandan tasarruf edilmesine ve ileriye dönük bulaşmanın azaltılmasına olanak tanıyor." denildi.