Koronavirüs semptomları nelerdir?

Koronavirüs bulaştığı kişilerde hafif semptomlardan ağır hastalıklara kadar çok çeşitli semptomlar bildirilmiştir. Bu belirtiler virüse yakalandıktan 2 ile 14 gün arasında ortaya çıkabilmektedir.

En genel Belirtileri!

Ateş

Öksürük

Nefes darlığı veya nefes almada güçlük

Titreme

Kas ağrısı

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Yeni tat veya koku kaybı

Koronavirüs tipik olarak ateş ve öksürük gibi grip benzeri belirtilere neden olur. Genel olarak ateş ile başlar ve ardından kuru öksürük gelir. Koronavirüs nadiren (%5 oranında) burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısına neden olur. Boğaz ağrısı, hapşırma ve tıkalı burun çoğunlukla soğuk algınlığı belirtileridir.

Çin Epidemiyoloji Dergisi'nde yayınlanan bir makale göre;

Enfeksiyonların% 80.9'u hafif düzeyde olup ve evde iyileşebilir

% 13.8'i şiddetlidir, zatürree ve nefes darlığı gibi ciddi hastalıklar geliştirir

% 4.7 kritiktir olup; solunum yetmezliğine ve çoklu organ yetmezliğine neden olur

Tespit edilen vakaların yaklaşık % 2'sinde virüs ölümcüldür

Yaş ilerledikçe ölüm riski artar

Çocuklar arasında nispeten az sayıda vaka görülmektedir

Risk durumunda olan kişiler!

Kalp-damar hastalığı, şeker hastalığı, kronik solunum yolu hastalığı, hipertansiyon olan kişiler koronavirüs salgınında daha riskli durumdadır.

Semptomlar ne kadar sürer?

Hafif vakalar: Yaklaşık iki hafta sürmektedir.

Şiddetli vakalar: 3 ile 6 hafta sürmektedir.

Ölüm olan hastalarda bu süre 2 ila 8 hafta arasında değişmektedir.

Sempromların görülme oranı