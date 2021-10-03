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Korona Virüs Koronavirüs salgınında son 24 saat
Korona Virüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 235 milyon 277 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 808 bine ve iyileşenlerin sayısı 212 milyon 43 bine yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 11:48:00 -
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 449 bini, Hindistan'da 33 milyon 812 bini, Brezilya'da 21 milyon 445 bini ve İngiltere'de 7 milyon 871 bini geçti.

ABD'de California Valisi, 7 ila 12'nci sınıf öğrencilerine Kovid-19 aşısının eyalet çapında zorunlu olacağını bildiren genelge yayımladı.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 700 bin eşiğini aştı.

Avustralya’da geçen yıl vaka sayıları ve can kayıplarıyla Kovid-19'un merkezi olan Victoria eyaletinde, yürürlükteki tam kapanma ve geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamasına rağmen günlük vaka sayıları en yüksek seviyeye ulaştı.

 

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