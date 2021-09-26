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Korona Virüs Koronavirüs salgınında son 24 saat
Korona Virüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 232 milyon 112 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 754 bine ve iyileşenlerin sayısı 208 milyon 733 bine yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 11:32:00 -
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 675 bini, Hindistan'da 33 milyon 651 bini, Brezilya'da 21 milyon 327 bini ve İngiltere'de 7 milyon 631 bini geçti.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkedeki Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Hollanda'da, 1,5 metre sosyal mesafe kuralı ve birçok kısıtlama bugünden itibaren sonra erdi. Ülkede, Kovid-19 aşısı olanların, testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için duyurulan korona kartı uygulaması, bugün yürürlüğe girdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ta forma giyen Kanadalı Andrew Wiggins, Kovid-19 aşısı olmayı reddetmeye devam etmesi halinde takımının iç saha maçlarında forma giyemeyecek.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği başkent Şam ve Lazkiye illerindeki hastanelerde Kovid-19 hastaları için tahsis edilen bölümlerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Başkent Şam ve kırsalı ile Lazkiye'deki hastanelerde Kovid-19 hastaları için ayrılan bölümlerde yer kalmadı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "bir sonrakinin yaşanmasını önlemek için" Kovid-19 salgınının kaynağına ilişkin Birleşmiş Milletler'den bağımsız bir soruşturma istedi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri, halka gelecek iki hafta boyunca bir araya gelmemeleri çağrısında bulunarak bu sürede vakalardaki artışın sürebileceği uyarısında bulundu.

 

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