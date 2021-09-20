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Korona Virüs Koronavirüs salgınında son 24 saat
Korona Virüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 07:03:00 -
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 229 milyon 153 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 703 bine ve iyileşenlerin sayısı 205 milyon 779 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 869 bini, Hindistan'da 33 milyon 477 bini, Brezilya'da 21 milyon 230 bini ve İngiltere'de 7 milyon 429 bini geçti.

Tokyo 2020 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Japonya'da, her yıl düzenlenen Tokyo Maratonu, Kovid-19 sebebiyle ertelendi.

Japonya'da ana muhalefet de iktidar partisi liderlik seçimlerinin, hükümeti Kovid-19 ile mücadeleden alıkoyduğunu bildirdi.

 

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