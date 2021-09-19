Koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 800 bini, Hindistan'da 33 milyon 437 bini, Brezilya'da 21 milyon 102 bini ve İngiltere'de 7 milyon 400 bini geçti.

Fransa'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları, hükümeti protesto etmek için bir kez daha meydanlara indi.

Avustralya'da Kovid-19'un Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadele sürerken, yürürlükteki yasakları protesto eden göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı.