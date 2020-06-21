Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 859 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 717 bini aştı, can kaybı 465 bine yaklaştı.

En çok can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 298 bin 108’e yükselirken can kaybı 121 bin 424'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 956 bini aştı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, vaka sayısı 54 bin 771 artarak 1 milyon 32 bin 913’e, can kaybı ise 1206 artarak 48 bin 954'e çıktı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 576 bin 952'ye, can kaybı 8 bin 2'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 334 bin 592 oldu.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 516 artarak 395 bin 48’e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 12 bin 948’e çıktı. Ülkede iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 120 artışla 213 bin 831'e ulaştı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 589'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 303 bin 110'a yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak toplam ölü sayısını 28 bin 322 olarak güncelledi. Vaka sayısının ise 134 artarak 245 bin 938'e yükseldiği bilgisini verdi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, salgına önlem olarak 14 Mart'ta ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) 98 gün sonra bu gece yarısı sona ererken meslektaşlarını kurban veren sağlık çalışanları ülke genelinde eylem düzenledi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 610'a, toplam vaka sayısı 238 bin 275'e, iyileşenlerin sayısı 182 bin 453'e ulaştı.

Fransa genelindeki stadyumlara, 11 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak seyirci alınmasına karar verildi.

Almanya’nın Gütersloh kentinde bulunan Tönnies et fabrikasında 1029 işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Çin'de salgın nedeniyle askıya alınan basketbol ligi, yaklaşık 5 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil ve Nablus kentlerinin, vaka sayılarındaki artış nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.

Kanada’da, Air Canada, WestJet ve Porter Havayollarının da aralarında bulunduğu ulaşım, finans, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 27 şirket, Başbakan Justin Trudeau ve eyalet başbakanlarına ortak bir açık mektup yazarak, ekonominin düzelmesi için hava yolu taşımacılığındaki kısıtlamaların gevşetilmesini istedi.

Meksika’da Nayarit eyaletine bağlı Acaponeta kentinin Belediye Başkanı Jose Humberto Arellano Nunez, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs tedbirleri kapsamında vakaların yüksek olduğu ve gerekli görülen yerlerde maske kullanımının zorunlu olacağını söyledi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), mart ortasından bu yana, yaklaşık 600 hemşire ya da hasta bakıcının hastaneye kaldırıldığını ve bunun hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 7'sine tekabül ettiğini açıkladı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sokağa çıkma kısıtlaması devreye girdi. Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülkede hafta sonu toplu taşıma araçlarının hizmet vermeyeceğini açıklarken, Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov'un da virüse yakalandığı belirtildi.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde hafifletilen tedbirler vaka sayılarındaki artışın sürmesi nedeniyle yeniden sıkılaştırıldı.