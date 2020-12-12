Tüm dünyada hayatı altüst eden koronavirüs salgınında son dakika haberleri peş peşe gelirken, 'koronavirüs aşısı" bir anda tek gündem maddesi oldu. Bağışıklık sistemini güçlendirme ve beslenme tavsiyelerinden ziyade, ilaç ve aşılara odaklanan küresel şirketler ve medya, her gün durumun ne kadar kötüye gittiğini duyuruyor. Peki, salgın ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman biter?

Araştırma şirketi ASG Global, Türkiye’de salgın ve aşı çalışmalarını araştıran bir çalışma gerçekleştirdi. 12 ilde gerçekleşen bu araştırmaya göre Türkiye, salgının tamamen bitmesi için aşının yaygınlaşmasını bekliyor. Katılımcıların yüzde 28.4’ü salgının aşının yaygınlaşması ile biteceğini, yüzde 24.2’si salgının hazirana kadar biteceğini yüzde 17.8’i ise yıl gelecek aralık ayında biteceğini söylüyor.

Çoğunluk güveniyor

Salgının bir yıl sonra yani 2022’nin ilk aylarında biteceğini düşünenlerin oranı yüzde 9, 2022’nin ikinci yarısında biteceğini düşünenlerin oranı ise yüzde11.5 olurken hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünenlerin oranı da yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 53.4’ü dünyada gerçekleştirilen aşı çalışmalarına güven duyduğunu belirtirken güvensizlerin oranı yüzde 28, kararsızların oranı ise yüzde 18.1 oldu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56.8’i Türkiye’de devam eden aşı çalışmalarına güven duyduğunu belirtiyor.

Temmuzda maskeleri çıkarabiliriz

Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı tutarsa temmuzda maskeleri çıkarabiliriz ifadesini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, normale dönüş ve maskesiz hayat için gereken şartları açıkladı ve tarih verdi. Kara, 2021 yılının nisan ya da mayıs ayında aşılanmanın yüzde 60’lara ulaşılabileceği öngörüsünü paylaştı. Bu tahminlerin doğru çıkması halinde biraz daha beklemek gerektiğini kaydeden Kara, temmuz ayı gibi maskesiz hayata geçme olasılığının bulunduğunu ifade etti.

Kara, bu oranın yüzde 70-80’lere gelmesi durumunda ise normale dönüşün çok kolay olacağını belirtti. Dünyadaki aşılamanın yüzde 60 oranına ulaşmasının bir anda mümkün görünmediğini belirten Kara, “2021’de kasım, aralık gibi tekrar maske takmak zorunda kalınabilir” dedi.