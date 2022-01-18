Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Hayat ne zaman normale dönecek?
Korona bitecek mi? Koronavirüs salgınında ikinci yıla yaklaşılırken dünyanın dört bir yanında ‘Salgın ne zaman bitecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, korona bir gün bitecek mi?
Ülkemizde ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Milyonlar ise salgının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, korona 2022 yazında bitecek mi?
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Hayat ne zaman normale dönecek?
Herkes salgın olmadan önceki günlere dönülmesinin hayalini kuruyor. Omicron varyantıyla birlikte umutlar bu yönde arttı. Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten'den geldi. Deutsche Welle'in aktardığına göre; Drosten, enfeksiyonun zayıflamış halinin hızlı yayılımı yavaşlatabileceğini dile getirerek, "2022 yılı sonunda pandemiden endemiye geçebiliriz" şeklinde konuştu.