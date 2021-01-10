  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüs salgını hız kesmiyor! Vaka sayılarında korkutan rakamlar
Korona Virüs

Koronavirüs salgını hız kesmiyor! Vaka sayılarında korkutan rakamlar

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 90 milyon 381 olurken, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 939 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 21:39:00 -
Koronavirüs salgını hız kesmiyor! Vaka sayılarında korkutan rakamlar

Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 741 bini, Hindistan'da 10 milyon 460 bini, Brezilya'da 8 milyon 79 bini ve Rusya'da 3 milyon 401 bini aştı.

Almanya'nın Nürnberg kentinde Mezarlıklar Müdürlüğünün, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle krematoryumda yakılan cesetlerin defin işlemlerini yetiştiremediği bildirildi.

İran Korona ile Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Minu Mahraz, ülkesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısını vurulan kişi sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said, Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne yakalanmış 4 yeni vaka daha tespit ettiklerini duyurdu.

Gazze'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir aydan fazla süredir kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruduğu Osaka ve Kyoto eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceğini söyledi.

Uluslararası Barolar Birliği, Sri Lanka'da uzun süredir tartışılan Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin din ayrımı gözetilmeksizin krematoryumlarda yakılmasını eleştirdi.

Çinli yetkililer, Hebei eyaletinde yer alan Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halkı "7 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmaması" konusunda uyardı.

Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 90 milyon 381 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 939 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 638 bini geçti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Kovid-19 sonuçlarına yönelik tedaviyi tamamlamak için Almanya'ya gitti.


koronavirüs, vaka sayısı, dünya geneli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu fotoğraf Yunanistan'ı karıştırdı!
Dünya

Bu fotoğraf Yunanistan'ı karıştırdı! "Bizi bırakıp Türkiye'ye yöneliyor"

Yunan basını, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyareti sırasında ASELSAN'a yaptığı ziyareti hazmedemedi.
Süper Lig takımında flaş istifa! Teknik direktör görevi bıraktı
Spor

Süper Lig takımında flaş istifa! Teknik direktör görevi bıraktı

Göztepe teknik direktör İlhan Palut görevini bıraktı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun istifayı kabul ettiği belirtildi..
İmamoğlu kararını verdi: Türkleri değil Rusları seçti!
Gündem

İmamoğlu kararını verdi: Türkleri değil Rusları seçti!

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Whatsap'ın gizlilik sözleşmesi kararından sonra tercihini yerli uygulama Bip'ten yana değil, Rusların Tel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay