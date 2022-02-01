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Avrupa Koronavirüs salgını depresyon vakalarını da tetikledi! İşte o ülkedeki depresyon oranı…
Avrupa

Koronavirüs salgını depresyon vakalarını da tetikledi! İşte o ülkedeki depresyon oranı…

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada devam ediyor. Salgın sürecinde yaşanan sıkıntılar depresyon vakalarının da artmasına neden oldu. Alman yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde psikolojik rahatsızlıkların yüzde 21,8 oranla ilk sırada yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 23:45:00 -
Koronavirüs salgını depresyon vakalarını da tetikledi! İşte o ülkedeki depresyon oranı…

Almanya'da sağlık sigorta kuruluşlarının istatistiklerine göre 2021 yılında hasta raporu alanların sayısı belirgin şekilde azaldı. Bu durumda, soğuk algınlığı kaynaklı raporların sayısındaki düşüşün önemli rol oynadığı belirtildi.

5,5 milyon sigortalıyı temsil eden Techniker Krankenkasse (TK), 2021'de üyeleri arasında rapor alanların oranının son sekiz yılın en düşük oranına gerilediğini bildirdi. TK'da sigortalı olanlar arasında rapor alanların oranı 2020'deki yüzde 4,13'ten 2021'de yüzde 3,97'ye geriledi. TK Yönetim Kurulu Başkanı Jens Baas, bu eğilimde soğuk algınlığı vakalarındaki gerilemenin baş rolü oynadığını belirtti. Baas, psikolojik rahatsızlıkların ise yüzde 21,8 ile raporlarda birinci sıraya yükseldiğine dikkat çekti.

 

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