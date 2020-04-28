Koronavirüs salgını başlatmakla suçlanan ABD’li kadına tehdit

ABD ordusunda görev yapan ve bisikletçi Maatje Benassi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığını Çin’e getirdiği iddialarının ardından, iki çocuk annesi kadın komplo teorilerinin hedefi haline geldi.

Yaşanan durum, sosyal medyanın yanlış bilgiyi ne kadar güçlendirebileceğini ortaya koyarken, çevrimiçi platformlarda gerçekleşen olayların, fiziksel dünyada yaratabileceği tehlikeyi açığa çıkardı.

ABD ile Çin arasında korona savaşı

200’ün üzerinde ülke ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 3 milyonu aşarken, pandemi ABD ve Çin arasında politik bir savaş haline geldi. İki ülke arasında karşılık suçlamalar, bilimsel dayanaklardan uzak komplo teorilerini yaratmaya devam ediyor.

Çin medyası hedef gösterdi

Kasım ayında salgının başladığı Çin'in Wuhan kentinde yapılan Askeri Dünya Spor Oyunları’na (askeri olimpiyatlar) ABD ordu takımıyla katılan bisikletçi Maatje Benassi, Çin medyası ve komplo teorisyenleri tarafından hastalığı Wuhan’a taşıyan kişi olarak ilan edildi.

Covid-19'a yakalanmadı

CNN'in haberine göre, Covid-19 yakalanmadığını belirten ABD ordusu mensubu Benassi, salgının başladığı günden itibaren komplo teorisyenlerinin kurbanı haline geldiğini söyledi.

Ölüm tehditleri alıyor

Bisikletçi Maatje Benassi, hayatının altüst olduğunu belirtirken, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Salgını başlatmakla suçlanıyor

Aynı zamanda profesyonel bisiklet yarışçısı olan Benassi’nin hayatının Pekin yönetiminin suçlayan teoriler nedeniyle altüst olduğunu söyledi. Benassi hakkında neredeyse her gün bir teori üretildi, ev adresi sosyal medyada yayınlandı. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Benassi, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınını başlatmakla suçlanıyor.