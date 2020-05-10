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Korona Virüs

Koronavirüs, Rusya’da rekor kırdı!

Ölümcül koronavirüsün yükselişe geçtiği Rusya’da son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha görülmesiyle ülkedeki vaka sayısında rekor artış yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:49:00 -
Koronavirüs, Rusya’da rekor kırdı!

Rusya’da son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 200 bini geçti.

Can kaybı 1915’e yükseldi

Rusya’da vaka sayısındaki artışta yeni bir rekor kırıldı. Son 24 saatte ülkede 11 bin 12 kişide daha virüs tespit edildi. Toplam vaka sayısının 209 bin 688’e ulaştığı Rusya’da 88 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 1915’e çıktı.

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Yorumlar

hakan

etme bulma dünyası rusya.ne kadar masum insan öldürdüysen .o kadar kendinden çıkar allahın adaleti büyüktür kim ne ederse kendine eder.daha durun ölü sayısını gizlemekle gerçeklerden kacamazsınız
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Ulvi

Yalan dolan.Rusyadan doğru rakam çıkarmı?Çin ve İran gibi.200000 vaka var 1915 ölü var.At yalanı,S.....m inananı..
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