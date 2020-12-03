Koronavirüs pandemisinde en riskli ülkeler belli oldu

Sağlık ve güvenlik hizmetleri şirketi International SOS, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin 2020 Dünya Risk Haritası'nı yayınladı. Ülkelerin Covid-19 ile mücadelesi göz önünde bulundurularak oluşturulan haritada, dünyanın en tehlikeli ve en güvenli ülkeleri belli oldu.

Ülkeler, risk gruplarına göre farklı renkler aldı. Libya, Irak, Suriye Afganistan, Mali, Yemen, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Somali koyu kırmızı renk alarak en yüksek riskli ülkeler seçildi.

Pakistan, Mısır, Cezayir, Sudan, Nijerya, Papua Yeni Gine, Venezuela, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeler ise yüksek risk grubunda yer alarak kırmızı renk ile gösterildi.

Türkiye orta seviye riskli ülkeler arasında

Orta seviye riskli ülkeler turuncu renkle boyandı. Türkiye, İran, Rusya, Brezilya ve Hindistan orta seviye riskli ülkeler arasında yer aldı.

Sarı renkle boyanan Çin, ABD ve Avustralya düşük riskli ülkeler olurken; yeşil renkle boyanmış İzlanda, Norveç ve Finlandiya gibi ülkeler dünyanın en düşük riskli ülkeleri oldu.