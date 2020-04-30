Koronavirüs, otomobillerin tasarımlarını da değiştirecek

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) otomotiv üzerinde olan etkisi, üretimlere ara verilmesi veya satışların düşmesinden öteye geçeceği düşünülüyor. Çoğu otomotiv markası salgınların etkisinin daha az hissedileceği teknoloji ve tasarımlar üzerine çalışıyor.

Bloomberg’e konuşan bazı markaların tasarım şefleri otomotivde yaşanacak değişim beklentilerini anlattı. Daimler Tasarım Şefi Gorden Wagener, “Salgın güvenlik ve lüks üzerine olan tecrübemizin değişimine etki edecek" dedi. Wagener’in bu kanısına Rolls-Royce’dan da Felix Kilbertus, “Otomobiller bir iç mekandan daha fazlasını güvenlik ve özgürlük adı altında sunacak” ifadeleriyle katkıda bulundu.

Geçtiğimiz yıl bir filtre teknolojisi üzerinde çalıştığını açıklayan Jaguar Land Rover ise son yaşanan salgından sonra bu teknolojinin geliştirilmesine hız verecek. Klima kontrol sistemlerinin içerisine eklenecek bir ultraviyole ışık, zararlı patojenleri ortadan kaldıracak.

Mercedes gibi bazı üreticiler ise araç içinde hava kalitesini artırmak üzere bazı çalışmalar yürütüyor. Wagener ayrıntılara girmeden, “Üzerine çalıştığımız teknoloji otomobilin kabini içindeki hava kalitesini artıracak ve neredeyse yüzde yüz temiz bir atmosfer oluşturacak.” dedi.