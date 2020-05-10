Koronavirüs oruç tutmaya engel midir?

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı esareti altına alan koronavirüs pandemisi yeni dini soruların da doğmasına neden oldu. Ramazan ayında oruç ibadetlerini idrak eden vatandaşlar, koronavirüs salgınının bu durumdan faydalanığ faydalanmayacağını merak ediyor. Din İşleri Yüksek Kurulu bu soruya yönelik tatmin edici bir fetva yayımladı...

Oruç tutmak koronavirüs açısından risk oluşturuyor mu?

“Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur.”