Koronavirüs onları daha az etkiliyor

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili çeşitli araştırmalar devam ederken dünyaca ünlü bilim insanı Prof. John Manning'den ilginç bir açıklama geldi. Webtekno'nun aktardığı bir habere göre, İngiltere Swansea Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren evrimsel biyoloji uzmanı Prof. John Manning, yüzük parmağı uzun olan erkeklerin koronavirüs nedeniyle ölme risklerinin diğer insanlara kıyasla daha düşük olduğunu iddia etti.

Yüzük parmağı uzun olan erkeklerin koronavirüse yakalansalar bile, bu hastalığı hafif semptomlar yaşayarak hızlı bir şekilde atlatabileceklerine dikkat çeken Prof. John Manning, bu erkeklerin vücutlarında daha çok akciğer, kalp ve böbrekte bulunan, akciğerin iltihaplanmasını ve su toplamasını önleyen 'ACE-2' isimli bir proteinin daha fazla bulunduğunu ifade etti.