Koronavirüs obezite hastaları için neden tehlikeli?

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının aralık ayında gizemli ölümler yaşanmaya başladı. Bilim insanları bunun önemli bir salgın olabileceğini söylerken Çin yönetimi konuyu kapatmaya çalıştı. Sonuç olarak ocak ayında hastalığın Covid-19 olduğu açıklandı. Çin yönetiminin erken dönemde önlem almaması hastalığın tüm dünyaya yayılmasına yol açtı. Halen bu hastalığa karşı bir ilaç ve aşı bulunmuyor. Koronavirüse karşı bir tedavi yok. Yalnızca virüsün vücutta sebep olduğu etkileri azaltmaya yönelik destekler sağlanıyor.

Koronavirüs özellikle zatürreye yol açıyor. Bu sebeple hastalar ciddi solumun güçlükleri çekiyor. Bu sebeple salgının ülkemizde ilk kez görüldüğü dönemde yerli ventilatörlerin üretimine ağırlık verildi.

Mart ayında alınan kararlar nisan ayında uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasakları mayıs ayında rakamların düşmesini sağladı. 11 Mayıs ve 1 Haziran’da yeni normalleşme adımları atıldı. Vatandaşlara bu sürecin 10 Mart’tan öncesine dönmek anlamında olmadığı, maske-mesafe kurallarına riayet edilmeye devam edilmesi gerektiği söylendi. Ancak havaların ısınması, tatil psikolojisi ve rakamların düşmesi büyük bir kesimde rehavet oluşturdu.

Yaz aylarında maske ve mesafe kuralları unutuldu. Hal öyle olunca ağustos sonunda rakamlar tırmanışa geçti. Her gün ülkemizde pek çok can aramızdan ayrılıyor. Bu sebeple kış mevsimi yaklaşırken bireysel izolasyona özen gösterip, salgınla mücadele edilmeli.

Koronavirüs salgını bazı kişilerde semptom göstermiyor. Bunun sebebi olarak kişilerin bağışıklık sistemlerinin güçlü olması gösteriliyor. Bu virüs özellikle altta hastalığı bulunan kişiler için tehlikeli. Elbette hiçbir hastalığı olmayan ancak virüs yükü sebebiyle yaşamını yitirenler de var. Kronik hastalıklar sayılırken obezitenin altı uzmanlarca sık sık çiziliyor. Peki, obezite hastaları neden riskli.

Koronovirüs obezite hastaları için neden tehlikeli?

Yapılan bilimsel çalışmalar ABD’de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin yüzde 40’ının obezite hastası olduğunu ortaya koydu. Hal böyle olunca obezite hastalarının bu salgından neden yoğun olarak etkilendiği merak ediliyor.

Uzmanlar obezite hastaların birer akciğer hastası olduğunu belirtiyor. Normal şartlarda da obezite hastaları solunum güçlükleri yaşıyor. Bunun sebebi akciğerlerin etrafında ciddi bir yağ katmanını oluşması ve bunun soluk almayı güçleştirdiği ifade ediliyor.

Obezite hastaları ayrıca birer tansiyon ve şeker hastası oluyor. Bu da vücut direncini düşürüyor ve koronavirüse karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Uzmanlar obezite hastalarının kendilerini izole etmelerini, mutlaka maske ve mesafe kurallarına riayet etmeleri gerektiğini belirtiyor.