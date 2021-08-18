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Korona Virüs Koronavirüs o ülkeyi mezarlığa çevirdi
Korona Virüs

Koronavirüs o ülkeyi mezarlığa çevirdi

Koronavirüs nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği 2. Ülke olan Brezilya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 570 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 05:35:00 -
Koronavirüs o ülkeyi mezarlığa çevirdi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1106 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 570 bin 598'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 37 bin 613 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 416 bin 183'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 19 milyon 313 bin 546'ya çıktı. Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon 179 bin 148 vaka ve 143 bin 135 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede bugüne kadar 146 milyondan fazla kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında inişli çıkışlı süreç devam ediyor.

Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetildiğini, bunun sorumlusunun da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro olduğunu düşünüyor.

Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyen ve salgına karşı alınan önlemleri tenkit eden tavırları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Brezilya Senatosu, 27 Nisan'da salgın döneminde 4 sağlık bakanının değiştiği Bolsonaro hükümetinin salgına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak üzere komisyon kurmuş ve başta eski sağlık bakanları olmak üzere birçok devlet görevlisi bu komisyonda ifade vermişti.

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