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Korona Virüs Koronavirüs o ülkede daha erken ortaya çıktı
Korona Virüs

Koronavirüs o ülkede daha erken ortaya çıktı

İtalya'da, 2019 yılının Kasım ayı sonlarında hastalanan bir çocuktan alınan örneğe yaklaşık bir yıl sonra uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 01:43:00 -
Koronavirüs o ülkede daha erken ortaya çıktı

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da salgının sanılandan daha erken ortaya çıkmış olabileceğine ilişkin önemli bir rapor yayınlandı. Raporda, 2019 yılının Kasım ayı sonlarında hastalanan bir çocuktan alınan örneğe yaklaşık bir yıl sonra uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Milano Üniversitesinden araştırma ekibi, ilk aşamada öksürük ve yüksek ateş semptomları gösteren, daha sonra solunum güçlüğü, kusma gibi şikayetlerle hastanenin acil servisine götürülen çocuğun boğazından 5 Aralık'ta alınan sürüntüyü yeniden inceledi.

Cildinde oluşan kabarıklıklar nedeniyle kızamık teşhisi konulan çocuktan alınan ve hastane laboratuvarında eksi 80 derecede saklanan sürüntü örneğine moleküler Covid-19 testi uygulandı.

Eylül 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında alınan 39 örneği de inceleyen ekip, koronavirüs testinin pozitif olduğu bilgisini paylaştı.

Testlerin yanılma ihtimalini de göz önünde bulunduran araştırmacılar, sonuçlardan yüzde yüz emin olmak için örnekte tespit edilen koronavirüs RNA parçalarını, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs parçaları ile karşılaştırdığını ancak her iki virüsün de tam olarak örtüştüğünü bildirdi.

Konuyla ilgili konuşan Küresel Sağlık Uzmanı Prof. Mario Raviglione, virüsün laboratuvar ortamında örneğe bulaşmış olma ihtimalinin olmadığını belirterek, "Ne çocuğun ne de ailesinin o dönemde seyahat etmemiş olması bize Kasım ortasında koronavirüsün İtalya'da dolaşımda olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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