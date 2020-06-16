Koronavirüs nörolojik rahatsızlıklara yol açıyor

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili ABD’de yapılan bir araştırma, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. ABD Northwestern Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucu koronavirüsün sinir sistemini tehdit ettiğini ve hastalarda bazı nörolojik rahatsızlıklara yol açtığını açıkladı.

Annals of Neurology dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, koronavirüs hastalarının nerdeyse yarısında baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, konsantrasyon bozukluğu, koku ve tat bozuklukları, nöbetler, felç, halsizlik ve kas ağrısı gibi bazı sinir sistemi rahatsızlıklarının ortaya çıktığı belirtildi.