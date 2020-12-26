Koronavirüs nemsiz ortamlarda daha hızlı yayılıyor

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları bir araştırma sonucu, bulunulan ortamın nem dengesini doğru ayarlamanın virüsten korunmada oldukça etkili bir yöntem olabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Stephanie Taylor, virüsün kış aylarında daha yaygın bir hale gelmesini soğuk hava koşullarına değil, insanların kış mevsiminde göstermiş olduğu tutumlara bağladıklarını söyledi. Kış mevsiminde kapalı ortamların gereksiz düzeyde ısıtıldığını, bunun da nem kaybına yol açtığını belirten Taylor, virüsün nemsiz ortamlarda daha hızlı yayılabildiğinin altını çizdi.

Düşük nem oranlarının insan vücudunu daha korunaksız bir hale getirdiğini ifade eden Taylor, yüksek nemli alanların da en az kuru alanlar kadar riskli olduğunu vurguladı.

DSÖ'den açıklama geldi

Stephanie Taylor, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamayla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü'nden bu husus üzerinde bir araştırma yapılmasını talep etti. Dünya Sağlık Örgütü de bu talebe cevap vererek, kapalı alanlardaki nem oranının koronavirüsten korunmak için son derece önemli olduğunu ve ideal bağıl nem oranının yüzde 50 ila yüzde 60 arasında ayarlanması gerektiğini açıkladı.