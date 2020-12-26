  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüs nemsiz ortamlarda daha hızlı yayılıyor
Korona Virüs

Koronavirüs nemsiz ortamlarda daha hızlı yayılıyor

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, koronavirüsün nemsiz ortamlarda daha hızlı yayıldığını ve bulunulan ortamın nem dengesini doğru bir şekilde ayarlamanın virüsten korunmada etkili bir yöntem olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 02:19:00 -
Koronavirüs nemsiz ortamlarda daha hızlı yayılıyor

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları bir araştırma sonucu, bulunulan ortamın nem dengesini doğru ayarlamanın virüsten korunmada oldukça etkili bir yöntem olabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Stephanie Taylor, virüsün kış aylarında daha yaygın bir hale gelmesini soğuk hava koşullarına değil, insanların kış mevsiminde göstermiş olduğu tutumlara bağladıklarını söyledi. Kış mevsiminde kapalı ortamların gereksiz düzeyde ısıtıldığını, bunun da nem kaybına yol açtığını belirten Taylor, virüsün nemsiz ortamlarda daha hızlı yayılabildiğinin altını çizdi.

Düşük nem oranlarının insan vücudunu daha korunaksız bir hale getirdiğini ifade eden Taylor, yüksek nemli alanların da en az kuru alanlar kadar riskli olduğunu vurguladı.

DSÖ'den açıklama geldi

Stephanie Taylor, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamayla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü'nden bu husus üzerinde bir araştırma yapılmasını talep etti. Dünya Sağlık Örgütü de bu talebe cevap vererek, kapalı alanlardaki nem oranının koronavirüsten korunmak için son derece önemli olduğunu ve ideal bağıl nem oranının yüzde 50 ila yüzde 60 arasında ayarlanması gerektiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik
Dünya

Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik

Senegal'de Jamra isimli sivil toplum kuruluşunun Başkan Yardımcısı Mame Mactar Gueye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yılın kişisi seçt..
Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?
Biyografi

Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?

Engin Nurşani kimdir? Bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören ünlü Türk halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti. Engin Nur..
Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı salladı: Bölgede büyük bir güç haline geldiler
Gündem

Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı salladı: Bölgede büyük bir güç haline geldiler

Türkiye'nin son 20 yılda Mağrib ülkeleriyle pek çok alanda ilişkilerini geliştirmesi Fransız medyasında gündem oldu. Türkiye'nin askeri faal..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay