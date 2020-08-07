Koronavirüs nedeniyle bir köy daha karantina altına alındı
Dünya genelinde bir türlü durdurulamayan ve Türkiye’de de rehavet nedeniyle yayılmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir köyün karantina altına alınmasına karar verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de uygulanan karantina uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.
Bir süredir azalış gösteren koronavirüs vakalarının son günlerde tekrar yükselişe geçmesi sonrası bazı bölgelerde izolasyon çalışmaları yapılırken, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer alan Mecidiye köyünde de karantina uygulaması yapılmasına karar verildi.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mecidiye köyüne giriş ve çıkışlar 14 gün sınırlandırıldı.