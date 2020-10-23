Koronavirüs nedeniyle 128 adrese karantina kararı
Adıyaman'da yeni koronavirüs vakaları nedeniyle 128 adrese karantina uygulanmasına karar verildi.
Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adıyaman’da 128 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri Kovid-19 salgını nedeniyle testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı. Adıyaman merkez ve köylerinde 128 adres için karantina kararı alındı.