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Korona Virüs Koronavirüs nedeniyle 128 adrese karantina kararı
Korona Virüs

Koronavirüs nedeniyle 128 adrese karantina kararı

Adıyaman'da yeni koronavirüs vakaları nedeniyle 128 adrese karantina uygulanmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:33:00 -
Koronavirüs nedeniyle 128 adrese karantina kararı

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adıyaman’da 128 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri Kovid-19 salgını nedeniyle testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı. Adıyaman merkez ve köylerinde 128 adres için karantina kararı alındı.

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