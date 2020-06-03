Koronavirüs ne zaman biter? Ateş Kara'dan koronavirüsün ne zaman biteceğine dair açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan herkesin cevabını merak ettiği soruya cevap geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 15 Haziran'da ciddi bir rahatlama beklediğini söyleyen Kara kurallara uyulması durumunda koronavirüsün Ağustos ayında bitebileceğini söyledi.

CNN Türk'e konuşan Kara, "15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum. Türkiye'nin almış olduğu önemler çok önemli, ilaçlarla ciddi bir başarımız var. Kaybımız var bu can yakıcı bir durum fakat dünya sıralamasında iyi yerdeyiz. Bir can kaybını ve bir vakayı başarısızlık olarak değerlendirmeyiz. Seyahatlerimizde kurallara uymalı ve çok dikkat etmeliyiz" dedi.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kara "Sosyal mesafe en az 1.5 metre olmalı. Bir insanla karşılıklı konuşurken aramızdaki 60 cm olmalı" dedi.

Ateş Kara, CNN Türk'te yaptığı açıklamada da kurallara uyulursa Ağustos'ta koronavirüsün bitebileceğini söyledi. Kara, 2 yaşın altındaki çocuklarda maske kullanılmaması konusunda uyardı. Kara maske yerine bu çocuklara yüz koruyucu siperlik kullanılması gerektiğini söyledi.

Salgının bitiş tarihine ilişkin daha önce çeşitli kurumlar ve bilim insanları, Eylül ve Ekim aylarını işaret etmişti.