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Korona Virüs Koronavirüs mutasyonu ilk kez görüntülendi
Korona Virüs

Koronavirüs mutasyonu ilk kez görüntülendi

İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunun ilk mikroskobik fotoğrafı çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:42:00 -
Koronavirüs mutasyonu ilk kez görüntülendi

İngiltere'nin güneyinde başlayarak birçok ülkeye sıçrayan koronavirüs mutasyonu Rus bilim insanları tarafından ilk kez görüntülendi. Açıklamada, EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) tarafından yapıldı.

Vektor Devlet Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, İngiltere’de ortaya çıkan korona virüs mutasyonunun mikroskopla fotoğrafını çekti.

Açıklamada, Rospotrebnadzor’a bağlı kuruluşlar tarafından geliştirilen PCR testlerinin yeni mutasyonu tespit edebildiği, Rospotrebnadzor’un Merkez Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün test sisteminin de bu varyantı virüsün mutasyon geçirmemiş formlarından ayırt edebildiği belirtildi.

Öte yandan, EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi.

Birçok ülkede görüldü

İlk olarak İngiltere’de Eylül ayında tespit edilen, Aralık ayına kadar da tanımlanamayan corona virüsün yeni mutasyonu şimdiye kadar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede görüldü.

En çok hangi yaş grubunu etkiliyor

Öte yandan İngiltere'de yayımlanan bir araştırmaya göre; corona virüs mutasyonundan en çok yeni doğan ila 9 yaş grubu etkilenirken yeni corona virüs mutasyonu 20 ila 29 yaş grubu arası ile 50 yaş üstü kişilerde diğer yaş gruplarına göre daha az etkili olduğu belirtildi.

Aşıları etkisiz hale getirir mi?

Daha yayılmacı ve kolay bulaşabildiği belirtilen corona virüs mutasyonunun aşıları etkisiz hale getireceğine yönelik olumsuz bir açıklama henüz bulunmuyor.

 

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