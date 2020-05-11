Koronavirüs mutasyon mu geçirdi? Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Özlü, şunları söyledi:

Herkesin merak ettiğin bu salgın biter mi, ne zaman, nasıl biter yoksa böyle devam edecek mi? Bunu merak ediyoruz.

Bu sorunun kesin ve net bir cevabı yok henüz daha. Birtakım varsayımlar, olasılıklar, gözlemler ve deneysel çalışmalar var.

Bunlardan yola çıkarak bir olasılığı dile getirebiliriz.

Öncelikle iyimser olasılıklardan başlayacak olursak eskiden beri herkesin sorduğu, merak ettiği olasılık, yaz gelince salgın biter mi, evet böyle bir olasılık var. Yaz gelince salgın bitebilir.

"Ciddi bir genetik mutasyonun ortaya çıktığını ortaya koymuşlar"

SARS’ta öyle olmuştu biliyorsunuz. Tabi bu virüsün geçirdiği mutasyonel değişikliğe bağlı olarak yayılmasının durması anlamına geliyor.

Arizona Üniversitesi’nde virüs üzerinde yapılmış bir çalışma var. Ciddi bir genetik mutasyonun ortaya çıktığını ortaya koymuşlar.

İkinci ve üçüncü dalga uyarısı

Aşı bulununcaya kadar dalgalar şeklinde yayılmaya devam edebilir.

Tedbirlerle kontrol altına alınıp sonra gevşeme olduğunda tekrar ikinci dalga, üçüncü dalga yaşanabilir ta aşısı bulunup toplumun, insanlığın yüzde 60-70’i bu aşıyla aşılanıncaya kadar böyle dalgalanmalarla gidebilir.