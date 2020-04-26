Koronavirüs kıyamet alameti mi?

Çin'den ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili mücadele sürüyor. Peki, koronavirüs salgını bir kıyamet alameti mi? İşte yanıtı...

KORONAVİRÜS KIYAMET ALAMETİ Mİ?

Koronavirüs salgınını, kesin bir kıyamet alameti olarak sayamasak da, bunu beşeriyet için "ilahi bir ikaz" olarak kabul edebiliriz. Yaratıcısını unutan, dünyada var olma amacı olan kulluk bilincinden uzaklaşan ve adeta kendisini her şeyin sahibi ve hakimi görmeye başlayan modern insana Yüce Allah adeta mikroskopla bile görülmeyen bir virüsle uyarı göndermektedir. Koronavirüs salgını, İslam dünyası tarafından kendi değerlerine dönmek için önemli bir vesile olarak algılanmalıdır. Yaratıcımıza yalvarıp yakarmalı, hakiki dine dönmeliyiz. Bu salgın imtihanın ve kulluk sınavının parçasıdır.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Salgın Hastalıklar Raporu