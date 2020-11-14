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Korona Virüs Koronavirüs kısıtlamaları | Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama
Korona Virüs

Koronavirüs kısıtlamaları | Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama

Koronavirüs sokağa çıkma yasağı son durum | Koronavirüs salgınında mevsimsel griple birlikte vaka sayıları artmaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar sokağa çıkma yasağının, kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı olur? | Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:13:00 -
Koronavirüs kısıtlamaları | Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama

Koronavirüs son durum | Koronavirüs vakaları artarken milyonlarca kişi kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs kısıtlamaları | Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama

AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Salgın hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık. Adını da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi koyduğumuz bu muhteşem hastane ile sağlık alt yapımızın gücü sayesinde şimdilik hastanelerimizde ve vakalara müdahalede herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik bir duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum” dedi.

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