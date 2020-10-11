Koronavirüs kentte kol geziyor! Son 2 günde onlarca karantina
Koronavirüs vakalarının kol gezdiği Adıyaman’da son günde toplamda 171 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da son iki günde 171 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Pozitif vakalar Kurul’u harekete geçirdi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 171 evde karantina uygulaması başlatıldı.