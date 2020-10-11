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Korona Virüs Koronavirüs kentte kol geziyor! Son 2 günde onlarca karantina
Korona Virüs

Koronavirüs kentte kol geziyor! Son 2 günde onlarca karantina

Koronavirüs vakalarının kol gezdiği Adıyaman’da son günde toplamda 171 ev karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:54:00 -
Koronavirüs kentte kol geziyor! Son 2 günde onlarca karantina

Adıyaman'da son iki günde 171 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Pozitif vakalar Kurul’u harekete geçirdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 171 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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